Stage d’improvisation jazz et concert Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin

Stage d’improvisation jazz et concert Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 19:30 – 22:00

Gratuit : non Tarifs : 175 € les 4 stages (concert + jam inclus) ou 60 € la session Tout public

Juste avant les fêtes, le café Au 3 francs 6 sous se transforme en véritable écrin musical pour un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité. Dès l’après-midi, Yannick Neveu animera un stage d’improvisation jazz, adapté à tous les niveaux. L’occasion rêvée pour s’initier à la liberté du jazz ou affiner sa pratique avant les réjouissances du soir. À 19h30, le Big Band Retz’N Jazz donnera un grand concert de Noël aux sonorités swing et festives. Un moment chaleureux qui fera battre le cœur du Pellerin au rythme des cuivres et des improvisations.Et comme toujours, la soirée se terminera en beauté avec une jam session à 20h30, où chacun pourra monter sur scène et faire vivre l’esprit du jazz dans sa forme la plus spontanée.

Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin 44640

06 87 29 28 35