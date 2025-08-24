Stage d’improvisation pour adultes Niveau débutant Tricatch Impro Troyes
Stage d’improvisation pour adultes Niveau débutant Tricatch Impro Troyes dimanche 24 août 2025.
Stage d’improvisation pour adultes Niveau débutant Tricatch Impro
Maison des Activités associatives Robert-Schumann Troyes Aube
Tarif : 30 – 30 – 35 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 10:00:00
fin : 2025-08-24 16:00:00
Date(s) :
2025-08-24
Ce que tu vas vivre
Des jeux pour briser la glace et créer la confiance
Des exercices pour libérer ta spontanéité et ton imaginaire
Une première approche de l’impro écoute, acceptation, jeu collectif
Beaucoup de bienveillance, de rires… et quelques surprises
12 participants maximum
Pause déjeuner tirée du sac (sur place ou en extérieur) .
Maison des Activités associatives Robert-Schumann Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage d’improvisation pour adultes Niveau débutant Tricatch Impro Troyes a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Troyes la Champagne