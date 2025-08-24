Stage d’improvisation pour adultes Niveau débutant Tricatch Impro Troyes

Stage d’improvisation pour adultes Niveau débutant Tricatch Impro Troyes dimanche 24 août 2025.

Stage d’improvisation pour adultes Niveau débutant Tricatch Impro

Maison des Activités associatives Robert-Schumann Troyes Aube

Tarif : 30 – 30 – 35 Eur

Début : 2025-08-24 10:00:00

fin : 2025-08-24 16:00:00

2025-08-24

Ce que tu vas vivre

Des jeux pour briser la glace et créer la confiance



Des exercices pour libérer ta spontanéité et ton imaginaire



Une première approche de l’impro écoute, acceptation, jeu collectif



Beaucoup de bienveillance, de rires… et quelques surprises



12 participants maximum

Pause déjeuner tirée du sac (sur place ou en extérieur) .

Maison des Activités associatives Robert-Schumann Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com

