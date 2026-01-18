Stage d’improvisation théâtrale Domeyrot

Stage d'improvisation théâtrale

Stage d’improvisation théâtrale Domeyrot samedi 28 mars 2026.

Stage d’improvisation théâtrale

Salle des Fêtes Domeyrot Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-28

Stage d’improvisation théâtrale animé par Diane Girault   .

Salle des Fêtes Domeyrot 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 17 87 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’improvisation théâtrale

L’événement Stage d’improvisation théâtrale Domeyrot a été mis à jour le 2026-01-20 par Creuse Confluence Tourisme