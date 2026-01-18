Stage d’improvisation théâtrale Domeyrot
Stage d’improvisation théâtrale Domeyrot samedi 28 mars 2026.
Stage d’improvisation théâtrale
Salle des Fêtes Domeyrot Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Stage d’improvisation théâtrale animé par Diane Girault .
Salle des Fêtes Domeyrot 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 17 87 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’improvisation théâtrale
L’événement Stage d’improvisation théâtrale Domeyrot a été mis à jour le 2026-01-20 par Creuse Confluence Tourisme