Stage d’improvisation théâtrale Landeleau

Stage d’improvisation théâtrale à Landeleau les 31 janvier et 01 février 2026

L’improvisation ça ne s’improvise pas! Venez découvrir les techniques de l’improvisateur dans une ambiance ludique et bienveillante

Plein tarif: 60€

Tarif réduit: 30€

Nadia Bousnoune

responsable artistique

09 53 51 59 21

06 71 00 46 74

Théâtre PUZZLE

22 Pénity Saint Laurent

29530 LANDELEAU

www.facebook.com/THEATREPUZZLENANTES .

Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 71 00 46 74

