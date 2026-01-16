Stage d’improvisation théâtrale Landeleau
Stage d’improvisation théâtrale Landeleau samedi 31 janvier 2026.
Stage d’improvisation théâtrale
Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01
Stage d’improvisation théâtrale à Landeleau les 31 janvier et 01 février 2026
L’improvisation ça ne s’improvise pas! Venez découvrir les techniques de l’improvisateur dans une ambiance ludique et bienveillante
Plein tarif: 60€
Tarif réduit: 30€
Nadia Bousnoune
responsable artistique
09 53 51 59 21
06 71 00 46 74
Théâtre PUZZLE
22 Pénity Saint Laurent
29530 LANDELEAU
www.facebook.com/THEATREPUZZLENANTES .
