Jeudi 2025-05-29 10:00:00

Exercices de pratique théâtrale permettant de développer l’imaginaire, la confiance en soi, la créativité, l’adaptation à toute situation, la réactivité….

Approche de différentes catégories et consignes d’improvisation chantée, mimée, rimée, doublage, avec accent, arrêt sur image, à la manière de…

Mini match d’impro à chaque séance.

Dernier jour Match d’impro en public. 500 .

1 La Croux

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11

