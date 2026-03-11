Stage d’improvisations théâtrales

1 La Croux Bélâbre Indre

Tarif : 500 – 500 – EUR

500

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Exercices de pratique théâtrale permettant de développer l’imaginaire, la confiance en soi, la créativité, l’adaptation à toute situation, la réactivité….

Exercices de pratique théâtrale permettant de développer l’imaginaire, la confiance en soi,

la créativité, l’adaptation à toute situation, la réactivité….

Approche de différentes catégories et consignes d’improvisation chantée, mimée, rimée, doublage, avec accent, arrêt sur image, à la manière de…

Mini match d’impro à chaque séance.

Dernier jour Match d’impro en public. 500 .

1 La Croux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11

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English :

Two teams of actors face off under the watchful eye of a zany referee. It’s up to you to choose the best team! A unique experience, a convivial and joyful moment for all, followed by a glass of friendship.

L’événement Stage d’improvisations théâtrales Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne