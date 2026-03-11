Stage d’improvisations théâtrales Bélâbre
Stage d’improvisations théâtrales Bélâbre jeudi 14 mai 2026.
Stage d’improvisations théâtrales
1 La Croux Bélâbre Indre
Tarif : 500 – 500 – EUR
500
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Exercices de pratique théâtrale permettant de développer l’imaginaire, la confiance en soi, la créativité, l’adaptation à toute situation, la réactivité….
Exercices de pratique théâtrale permettant de développer l’imaginaire, la confiance en soi,
la créativité, l’adaptation à toute situation, la réactivité….
Approche de différentes catégories et consignes d’improvisation chantée, mimée, rimée, doublage, avec accent, arrêt sur image, à la manière de…
Mini match d’impro à chaque séance.
Dernier jour Match d’impro en public. 500 .
1 La Croux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11
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English :
Two teams of actors face off under the watchful eye of a zany referee. It’s up to you to choose the best team! A unique experience, a convivial and joyful moment for all, followed by a glass of friendship.
L’événement Stage d’improvisations théâtrales Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne