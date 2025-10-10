Stage d’indiennage à l’ancienne Salle de l’Herboux Calvisson

Stage d’indiennage à l’ancienne Vendredi 10 octobre, 10h30, 13h30 Salle de l’Herboux Gard

Adultes : 60€ (Fournitures comprises : tissu, tampons en bois sculptés, peinture)

Matériel à apporter : chiffon, règle, épingles

Enfants accompagnés : 25€

Début : 2025-10-10T10:30 – 2025-10-10T12:30

Fin : 2025-10-10T13:30 – 2025-10-10T17:00

Impression textile à la main à l’aide de tampons.

Salle de l'Herboux 3 avenue du 11 novembre 1918 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie Espace associatif Parking gratuit à 30 mètres.

