Stage d’Initiation à la Caricature Centre International de la Caricature Saint-Just-le-Martel

Stage d’Initiation à la Caricature

Centre International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-15

Le Centre International de la Caricature du Dessin de Presse et de l’Humour vous propose des stages inédits d’initiation à la caricature avec le célèbre Ali Hamra.

Thème Portrait

Les stages sont sur la journée, le matin sera consacré à l’initiation à la caricature, portrait au crayon. L’après-midi quant à elle sera dédiée au dessin à l’aquarelle et au crayon et finition au feutre noir.

Inscriptions obligatoires, dans la limite des places disponibles. À partir de 11 ans.

Prévoir son pique-nique. .

