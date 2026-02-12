Stage d’Initiation à la Caricature Centre International de la Caricature Saint-Just-le-Martel
Stage d’Initiation à la Caricature Centre International de la Caricature Saint-Just-le-Martel mercredi 15 avril 2026.
Centre International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-17
2026-04-15
Le Centre International de la Caricature du Dessin de Presse et de l’Humour vous propose des stages inédits d’initiation à la caricature avec le célèbre Ali Hamra.
Thème Portrait
Les stages sont sur la journée, le matin sera consacré à l’initiation à la caricature, portrait au crayon. L’après-midi quant à elle sera dédiée au dessin à l’aquarelle et au crayon et finition au feutre noir.
Inscriptions obligatoires, dans la limite des places disponibles. À partir de 11 ans.
Prévoir son pique-nique. .
