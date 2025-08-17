Stage d’initiation à la conduite diesel Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure

Stage d’initiation à la conduite diesel

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Avenue des Poilus Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

DEVENEZ CONDUCTEUR DE TRAIN D’UN JOUR !

Si vous êtes un passionné de trains ou simplement curieux de découvrir le monde fascinant des chemins de fer, le stage de conduite sur une locomotive diesel proposé par le CFVE est l’opportunité qu’il vous faut.

Ce stage de formation offre une expérience unique qui vous permettra de devenir conducteur de train pour une journée. Vous serez accueilli dès votre arrivée avec un petit déjeuner, suivi d’une formation théorique sur les règles de sécurité et de circulation ferroviaire. Ensuite, vous passerez à la pratique avec une formation qui comprendra l’explication des commandes, la préparation et la mise en marche de la locomotive.

Une fois cette formation terminée, vous aurez la chance de prendre les commandes de la locomotive pour une circulation inoubliable au départ de Pacy-sur-Eure vers Breuilpont. Vous pourrez même être accompagné pendant cette expérience unique, vos proches pouvant prendre place à bord en tant que passagers.

Déroulement de la journée

– 10h00 Accueil petit déjeuner

– 10h30-12h30 Formation théorique et visite de la gare

– 12h30-14h00 Déjeuner convivial avec les formateurs où chacun amène son repas. Par ailleurs, il existe de nombreux restaurants à emporter dans les environs pour ceux qui préfèrent une option de restauration différente.

– 14h00-14h30 Préparation de l’engin de traction et explication des commandes

– 14h30-16h00 Formation pratique et départ en ligne depuis Pacy-sur-Eure, les deux stagiaires conduisent à tour de rôle. Pendant cette expérience unique, vous pouvez être accompagné par vos proches. Ceux-ci prendront part à l’aventure en tant que passagers de votre train.

Le locotracteur ou la locomotive utilisée par le stage sera choisie le matin du stage par le formateur en fonction des disponibilités du matériel (usage commercial, en rénovation ou réservé pour une autre activité).

Cette expérience unique est également une excellente idée de cadeau original pour les passionnés de trains et à tous ceux qui souhaitent découvrir l’univers fascinant des chemins de fer.

Tarifs 250€ .

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Avenue des Poilus Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 04 63 contact@cfve.org

