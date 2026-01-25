Stage d’Initiation à la conduite Diesel Place de la Gare Pacy-sur-Eure

Stage d’Initiation à la conduite Diesel

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-03-14 2026-04-12 2026-04-26 2026-05-09 2026-05-30

Une journée pour découvrir la conduite d’une locomotive

Devenez conducteur de train d’un jour

Si vous êtes un passionné de trains ou simplement curieux de découvrir le monde fascinant des chemins de fer, le stage de conduite sur une locomotive diesel proposé par le CFVE est l’opportunité qu’il vous faut.

Ce stage de formation offre une expérience unique qui vous permettra de devenir conducteur de train pour une journée. Vous serez accueilli dès votre arrivée avec un petit déjeuner, suivi d’une formation théorique sur les règles de sécurité et de circulation ferroviaire. Nous en profiterons également pour vous raconter l’histoire de la ligne Rouen Orléans sur laquelle se déroulera votre stage. Ensuite, vous passerez à la pratique avec une formation qui comprendra l’explication des commandes, la préparation et la mise en marche de la locomotive.

Une fois cette formation terminée, vous aurez la chance de prendre les commandes de la locomotive pour une circulation inoubliable au départ de Pacy-sur-Eure vers Breuilpont. Vous pourrez même être accompagné pendant cette expérience unique, vos proches pouvant prendre place à bord en tant que passagers.

Déroulement de la journée (indicatif)

– 10h00 Accueil petit déjeuner

– 10h30-13h30 Histoire de la ligne, Formation théorique et visite de la gare

– 13h30-14h15 Déjeuner convivial avec les formateurs où chacun amène son repas

– 14h15-14h45 Préparation de l’engin de traction et explication des commandes

– 14h45-16h30 Départ en ligne depuis Pacy-sur-Eure, les deux stagiaires conduisent à tour de rôle.

Le locotracteur ou la locomotive utilisée par le stage sera choisie le matin du stage par le formateur en fonction des disponibilités du matériel (usage commercial, en rénovation ou réservé pour une autre activité).

Cette expérience unique est également une excellente idée de cadeau original pour les passionnés de trains et à tous ceux qui souhaitent découvrir l’univers fascinant des chemins de fer. .

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 04 63

