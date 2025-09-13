Stage d’initiation à la danse médiévale Salle de réception Breuillet

Stage d’initiation à la danse médiévale Salle de réception Breuillet samedi 13 septembre 2025.

Stage d’initiation à la danse médiévale

Salle de réception Rue de l’Église Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Osez la médiévale attitude !



Stage de 15h00 à 17h00, sur inscription.

15€ par personne.

Salle de réception Rue de l’Église Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 59 53 fetrompr@gmail.com

English :

Dare to be medieval!



Workshop from 3:00 pm to 5:00 pm, registration required.

15? per person.

German :

Wagen Sie die mittelalterliche Einstellung!



Kurs von 15.00 bis 17.00 Uhr, nach Anmeldung.

15? pro Person.

Italiano :

Osate essere medievali!



Laboratorio dalle 15.00 alle 17.00, iscrizione obbligatoria.

15? a persona.

Espanol :

Atrévete con la Edad Media



Taller de 15.00 a 17.00 h, inscripción obligatoria.

15? por persona.

