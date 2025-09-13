Stage d’initiation à la danse médiévale Salle de réception Breuillet
Stage d’initiation à la danse médiévale Salle de réception Breuillet samedi 13 septembre 2025.
Stage d’initiation à la danse médiévale
Salle de réception Rue de l’Église Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-13 15:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
2025-09-13
Osez la médiévale attitude !
Stage de 15h00 à 17h00, sur inscription.
15€ par personne.
Salle de réception Rue de l’Église Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 59 53 fetrompr@gmail.com
English :
Dare to be medieval!
Workshop from 3:00 pm to 5:00 pm, registration required.
15? per person.
German :
Wagen Sie die mittelalterliche Einstellung!
Kurs von 15.00 bis 17.00 Uhr, nach Anmeldung.
15? pro Person.
Italiano :
Osate essere medievali!
Laboratorio dalle 15.00 alle 17.00, iscrizione obbligatoria.
15? a persona.
Espanol :
Atrévete con la Edad Media
Taller de 15.00 a 17.00 h, inscripción obligatoria.
15? por persona.
L’événement Stage d’initiation à la danse médiévale Breuillet a été mis à jour le 2025-09-04 par Royan Atlantique