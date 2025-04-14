Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Place de l’Abbaye Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 150 EUR
Début : 2025-11-17 14:00:00
fin : 2025-11-21 17:30:00
2025-11-17
Durant 5 après-midis, apprenez la technique de la Dentelle de Luxeuil, et créez vos propres réalisations.
Fournitures comprises. Sur inscription. .
Place de l’Abbaye Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 61 11 contact@dentelledeluxeuil.com
