Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains

Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil

Place de l’Abbaye Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-21 17:30:00

Date(s) :

2025-11-17

Durant 5 après-midis, apprenez la technique de la Dentelle de Luxeuil, et créez vos propres réalisations.

Fournitures comprises. Sur inscription. .

+33 3 84 93 61 11 contact@dentelledeluxeuil.com

