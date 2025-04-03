Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains

Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil

Place de l’Abbaye Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Durant 5 après-midis, apprenez la technique de la Dentelle de Luxeuil, et créez vos propres réalisations.

Vous pouvez aussi vous inscrire à l’année les mardis et vendredis, voir les conditions sur place.

Fournitures comprises. Sur inscription. .

Place de l’Abbaye Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 61 11 contact@dentelledeluxeuil.com

