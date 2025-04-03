Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains lundi 13 avril 2026.
Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil
Place de l’Abbaye Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Durant 5 après-midis, apprenez la technique de la Dentelle de Luxeuil, et créez vos propres réalisations.
Vous pouvez aussi vous inscrire à l’année les mardis et vendredis, voir les conditions sur place.
Fournitures comprises. Sur inscription. .
Place de l’Abbaye Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 61 11 contact@dentelledeluxeuil.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil
L’événement Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)