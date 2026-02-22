Stage d’initiation à la M.A.0 les samedis en mars et avril Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Séance 1 : Initiation à la MAO, prise en main du logiciel FL Studio, création d’une boucle de rythmes.

Séance 2 : Travail sur les mélodies : les bases en théorie musicale. Qu’est-ce qu’une gamme ? Comment utiliser ces notions dans le logiciel ?

Séance 3 : Les différents styles : pop , rock , r&b , trap, afro, jazz, electro, etc…

Séance 4 : Recréer une musique existante, sélection des sons et remix.

Séance 5 : Sampling : prendre un son et le découper pour en faire un nouveau morceau.

La musique assistée par ordinateur (MAO) regroupe l’ensemble des utilisations de l’informatique comme outil associé à la chaîne de création musicale depuis la composition musicale jusqu’à la diffusion des œuvres, en passant par la formation pédagogique au solfège et la pratique d’instruments.

Du samedi 14 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :

payant

Tarif : 27€ pour les – de 26 ans + de 26 ans, selon QF

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 90 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



