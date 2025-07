Stage d’initiation à la mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant

Stage d’initiation à la mosaïque

L’Atelier d’Hélène 1 impasse de la tour Vouvant Vendée

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-30

2025-07-30 2025-08-02 2025-08-06 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30

Découvrez la mosaïque avec Hélène Ganille

Ateliers d’initiation à la mosaïque en juillet et août 2025 les mercredis 30 juillet , 6, 13, 20 et 27 août et les samedis 2, 9, 16, 23, et 30 août.

Différents ateliers sont proposés :

– Atelier découverte pour les 4-10 ans (2h30)

– Atelier initiation pour les ados et adultes (3h)

– Atelier approfondissement, si vous avez déjà réalisé un stage d’initiation (3h)

Dans l’Atelier d’Hélène on peut également acheter des mosaïques réalisées par Hélène Ganille, ainsi que des peintures et de bijoux de sa création.

Atelier ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Plus de renseignements au 06 80 98 52 85. .

L’Atelier d’Hélène 1 impasse de la tour Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 98 52 85 latelierdhelenemosaicetcie@gmail.com

English :

Discover mosaics with Hélène Ganille

German :

Entdecken Sie das Mosaik mit Hélène Ganille

Italiano :

Scoprite i mosaici con Hélène Ganille

Espanol :

Descubra los mosaicos con Hélène Ganille

