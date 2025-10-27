Stage d’initiation à la mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant

Stage d’initiation à la mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant lundi 27 octobre 2025.

Stage d’initiation à la mosaïque

L’Atelier d’Hélène 1 Impasse de la Tour Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29

A la découverte de la mosaïque!

N’hésitez pas à contacter l’Atelier d’Hélène pour avoir des informations complémentaires.

Prix 250€ .

L’Atelier d’Hélène 1 Impasse de la Tour Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 98 52 85 latelierdhelenemosaicetcie@gmail.com

English :

Discovering mosaics!

German :

Entdecke das Mosaik!

Italiano :

Alla scoperta dei mosaici!

Espanol :

Descubrir los mosaicos

L’événement Stage d’initiation à la mosaïque Vouvant a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin