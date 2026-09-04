Stage d’initiation à la Pétanque Obut® – Animé par Ph. DUCHEIN Carré pétanque OBUT Saint-Bonnet-le-Château

Informations pratiques

Saint-Bonnet-le-Château

Stage d’initiation à la Pétanque Obut® – Animé par Ph. DUCHEIN

Carré pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château Loire

Tarif : 123 – 123 – 123 EUR

Ce prix comprend la journée de stage pour 1 personne de 9h à 17h30 ainsi que le petit déjeuner d’accueil et le repas de midi.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 09:00:00

fin : 2026-11-13 17:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Sous la conduite de Ph. Duchein, formateur expérimenté, apprenez les fondamentaux de la pétanque. Champion départemental toutes catégories, vainqueur de nombreux tournois, il vous transmettra sa passion et vous donnera les clés pour progresser rapidement.

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Carré pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 45 57 05

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English :

Under the guidance of experienced trainer Ph. Duchein, learn the fundamentals of pétanque. Departmental champion in all categories, winner of numerous tournaments, he’ll pass on his passion and give you the keys to rapid progress.

L’événement Stage d’initiation à la Pétanque Obut® – Animé par Ph. DUCHEIN Saint-Bonnet-le-Château a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Forez