Stage d’initiation à la programmation informatique Saint-Pierre-de-Frugie
Stage d’initiation à la programmation informatique Saint-Pierre-de-Frugie lundi 27 octobre 2025.
Stage d’initiation à la programmation informatique
213D rue du Bouron des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-30
2025-10-27
Les algorithmes sont partout, découvrez comment ils se construisent !
Un stage pour enfants et ados original avec une partie sans écran pour expérimenter les algorithmes en manipulant des briques en bois.
Dans un deuxième temps, les jeunes appliqueront sur ordinateur ce qu’ils ont pu pratiquer au début du stage. Chaque participant repart avec son projet réalisé sur scratch. .
213D rue du Bouron des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 09 83 37
English : Stage d’initiation à la programmation informatique
Discover how algorithms are built!
An original course for kids and teens, with a screen-free section for experimenting with algorithms using wooden bricks.
Afterwards, the youngsters will apply what they’ve learned on the computer.
German : Stage d’initiation à la programmation informatique
Algorithmen sind überall, finden Sie heraus, wie sie aufgebaut sind!
Ein origineller Workshop für Kinder und Jugendliche mit einem bildschirmfreien Teil, in dem Sie mit Algorithmen experimentieren können, indem Sie mit Holzbausteinen hantieren.
In einem zweiten Teil wenden die Jugendlichen das, was sie üben konnten, am Computer an.
Italiano :
Gli algoritmi sono ovunque: scoprite come sono costruiti!
Un corso originale per bambini e ragazzi, con una sezione senza schermo per sperimentare gli algoritmi con i mattoncini di legno.
In seguito, i ragazzi applicheranno quanto appreso al computer.
Espanol : Stage d’initiation à la programmation informatique
Los algoritmos están en todas partes: ¡descubra cómo se construyen!
Un curso original para niños y adolescentes, con una sección sin pantalla para experimentar con algoritmos utilizando ladrillos de madera.
Después, los jóvenes aplicarán lo aprendido en el ordenador.
