Stage d’initiation à la reconnaissance des chants des oiseaux – débutants Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 16:30 – 12:00

Gratuit : non 40 € 40 € les 2 jours Réservation : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Adulte, Tout public

Vous souhaitez identifier facilement les chants d’oiseaux et mieux comprendre la biodiversité qui vous entoure ? Participez à cette initiation à l’écoute et à la reconnaissance des chants d’oiseaux. Elle se veut simple et accessible même aux grands débutants. Étape 1 – Apprentissage en salleDécouvrez comment décrire, différencier et mémoriser les chants d’oiseaux lors d’une séance en salle.> Samedi 14 mars 2026 de 16h30 à 19h – Écopôle, 31 rue Louis Joxe, Nantes Étape 2 – Sortie nature au lever du jourMettez en pratique vos nouvelles compétences lors d’une sortie ornithologique conviviale pour identifier les oiseaux en conditions réelles. Ainsi, vous pourrez vous mettre en situation, accompagné de votre guide.> Dimanche 15 mars 2026 de 8h à 11h30 – Nantes, bords de l’Erdre Étape 3 – Entraînement autonomePoursuivez votre apprentissage grâce au dossier de ressources et aux astuces transmis par mail après l’initiation, et/ou en participant à d’autres sorties ornithologiques. Les sessions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Contactez la guide en amont si vous avez des besoins spécifiques.

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com 0608477850 https://entoureeparlanature.fr



