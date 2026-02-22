Stage d’initiation à la sculpture figurative par François-Xavier Pineau Le Palais Royan Événements Royan

Stage d’initiation à la sculpture figurative par François-Xavier Pineau

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Début : 2026-04-07 10:30:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

2026-04-07

Au sein du prestigieux Palais de Royan, François-Xavier Pineau propose un atelier de sculpture sur terre, portant sur la réalisation d’un portrait.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 54 80 53 francoisxavierpineau@gmail.com

English :

At the prestigious Palais de Royan, François-Xavier Pineau offers a clay sculpture workshop, focusing on the creation of a portrait.

