Stage d’initiation à la sculpture sur bois JEMA Anciens abattoirs Parthenay

Stage d’initiation à la sculpture sur bois JEMA

Anciens abattoirs 172 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10 12:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art à Parthenay

Découvrez le travail à la gouge, travaillez votre posture à l’établi et comprenez le fil du bois pour savoir dans quel sens le sculpter.

Matériel fourni

Tout public à partir de 15 ans Jauge limitée Réservation par téléphone ou par mail.

Qui est Hélène Fromonteil ?

HF Sculpture est un atelier de sculpture sur bois, initié par Hélène Fromonteil en 2015. Diplômée de l’École Boulle et formée à la statuaire en Italie, HF travaille d’une part dans le secteur du Patrimoine en reproduction et restauration d’œuvres sculptées, et d’autre part en création sur-mesure et pièce unique. .

Anciens abattoirs 172 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 83 43 helene.from@yahoo.fr

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English : Stage d’initiation à la sculpture sur bois JEMA

L’événement Stage d’initiation à la sculpture sur bois JEMA Parthenay a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Parthenay Gâtine