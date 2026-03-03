Stage d’initiation à la teinture végétale Allemans
Stage d’initiation à la teinture végétale Allemans samedi 18 avril 2026.
Stage d’initiation à la teinture végétale
659 Route de la Sauvanie Allemans Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Dans un cadre serein et propice à la créativité à la Montagne Sud, à Alllemans, venez découvrir la teinture végétale et ses secrets!
Pendant deux jours, vous serez immergés parmi les couleurs locales, à partir de plantes cueillies sur place, dans le respect des bonnes pratiques.
Dans un cadre serein et propice à la créativité à la Montagne Sud, à Alllemans, venez découvrir la teinture végétale et ses secrets!
Pendant deux jours, vous serez immergés parmi les couleurs locales, à partir de plantes cueillies sur place, dans le respect des bonnes pratiques.
Accompagnée de Solène du Puy de Maïenthème, venez vous initier à cette pratique ancestrale dans la bienveillance et la bonne humeur, un moment unique d’apprentissage, de partage et joie. .
659 Route de la Sauvanie Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 60 43 53 maientheme@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’initiation à la teinture végétale
Come and discover the secrets of vegetable dyeing in a serene, creative setting at Montagne Sud in Alllemans!
For two days, you’ll be immersed in local colors, using plants picked on the spot, in accordance with best practices.
L’événement Stage d’initiation à la teinture végétale Allemans a été mis à jour le 2026-02-28 par Val de Dronne