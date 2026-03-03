Stage d’initiation à la teinture végétale Allemans

Stage d’initiation à la teinture végétale

659 Route de la Sauvanie Allemans Dordogne

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

2026-04-18

Dans un cadre serein et propice à la créativité à la Montagne Sud, à Alllemans, venez découvrir la teinture végétale et ses secrets!

Pendant deux jours, vous serez immergés parmi les couleurs locales, à partir de plantes cueillies sur place, dans le respect des bonnes pratiques.

Accompagnée de Solène du Puy de Maïenthème, venez vous initier à cette pratique ancestrale dans la bienveillance et la bonne humeur, un moment unique d’apprentissage, de partage et joie. .

659 Route de la Sauvanie Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 60 43 53 maientheme@proton.me

English : Stage d’initiation à la teinture végétale

Come and discover the secrets of vegetable dyeing in a serene, creative setting at Montagne Sud in Alllemans!

For two days, you’ll be immersed in local colors, using plants picked on the spot, in accordance with best practices.

