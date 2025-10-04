Stage d’initiation à la vannerie Fabrication d’une tontine Musée du Paysan Gascon Toujouse
Stage d’initiation à la vannerie Fabrication d’une tontine Musée du Paysan Gascon Toujouse samedi 4 octobre 2025.
Stage d’initiation à la vannerie Fabrication d’une tontine
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !
Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.
Avec Chantal Fouillade, Chanta l’Osier
Apprenez à réaliser une tontine en osier pour faire grimper les plantes dans un pot ou directement dans votre jardin. Vous aurez ainsi des notions de base en vannerie pour vous lancer sur de nouvelles créations.
Dès 15 ans
Réservations avant le 28/09
Durée 4h Dès 8 ans. .
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11
English :
The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, vine growing, wine and Armagnac production, and ancient trades!
Visit the workshops of the weaver, cooper, clog maker, carpenter, joiner and blacksmith. The brewer’s house, a modest dwelling used to house farm workers, invites you to learn more about local cob and half-timber construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850 mansion: the maison de maître.
With Chantal Fouillade, Chanta l?Osier
Learn how to make a wicker tontine for climbing plants in a pot or directly in your garden. You’ll learn the basics of wickerwork so you can get started on new creations.
Ages 15 and up
Reservations before 28/09
German :
Das Musée du Paysan Gascon lässt Sie in den Alltag des Landlebens im Armagnac eintauchen. Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft, den Anbau von Weinreben, die Herstellung von Wein und Armagnac und auf alten Berufen!
Besuchen Sie die Werkstätten des Webers, des Küfers, des Holzschuhmachers, des Zimmermanns, des Tischlers oder auch die des Schmieds. Das Maison du brassier, ein bescheidenes Haus, das als Unterkunft für Landarbeiter diente, lädt Sie dazu ein, Ihr Wissen über die lokalen Lehm- und Fachwerkbauten zu erweitern. Sie werden auch das bürgerliche Interieur des schönen Hauses von 1850 entdecken: das Herrenhaus.
Mit Chantal Fouillade, Chanta l’Osier
Lernen Sie, wie man einen Weidenrutenlauf herstellt, um Pflanzen in einem Topf oder direkt in Ihrem Garten klettern zu lassen. So erhalten Sie Grundkenntnisse der Korbflechterei, um sich an neue Kreationen zu wagen.
Ab 15 Jahren
Reservierungen vor dem 28/09
Italiano :
Il Musée du Paysan Gascon vi immerge nella vita quotidiana dell’Armagnac rurale. Scoprite il mondo dell’agricoltura, della coltivazione della vite, della produzione del vino e dell’Armagnac e degli antichi mestieri!
Visitate le botteghe del tessitore, del bottaio, del fabbricante di zoccoli, del falegname e del fabbro. La casa del birraio, una modesta abitazione utilizzata per ospitare i lavoratori agricoli, invita a conoscere meglio le costruzioni locali in legno di cocco e a graticcio. Scoprirete anche gli interni borghesi della bella dimora del 1850: la maison de maître.
Con Chantal Fouillade, Chanta l’Osier
Imparate a costruire un traliccio di vimini per coltivare le piante in vaso o direttamente in giardino. Questo vi darà una conoscenza di base della lavorazione del vimini, in modo che possiate iniziare a realizzare nuove creazioni.
Da 15 anni
Prenotazioni entro il 28/09
Espanol :
El Musée du Paysan Gascon le sumerge en la vida cotidiana del Armagnac rural. Descubra el mundo de la agricultura, la viticultura, la producción de vino y Armagnac y los antiguos oficios
Visite los talleres del tejedor, el tonelero, el fabricante de zuecos, el carpintero, el ebanista y el herrero. La casa del cervecero, una modesta vivienda utilizada para alojar a los trabajadores del campo, le invita a conocer mejor las construcciones locales de adobe y entramado de madera. También descubrirá el interior de clase media de la hermosa mansión de 1850: la maison de maître.
Con Chantal Fouillade, Chanta l’Osier
Aprenda a fabricar un enrejado de mimbre para cultivar plantas en maceta o directamente en su jardín. De este modo, adquirirá nociones básicas sobre el trabajo del mimbre que le permitirán iniciarse en nuevas creaciones.
A partir de 15 años
Reservas antes del 28/09
L’événement Stage d’initiation à la vannerie Fabrication d’une tontine Toujouse a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65