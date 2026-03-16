Stage d’initiation à l’apiculture Volgelsheim
Stage d’initiation à l’apiculture Volgelsheim vendredi 3 avril 2026.
Stage d’initiation à l’apiculture
chemin des abeilles Volgelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Cette formation permet l’initiation à l’apiculture, pour s’occuper de ruches et d’abeilles comme passe-temps ou activité professionnelle complémentaire. profession. .
chemin des abeilles Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 36 43 06
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English :
L’événement Stage d’initiation à l’apiculture Volgelsheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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