Stage d’initiation à l’apiculture

chemin des abeilles Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Cette formation permet l’initiation à l’apiculture, pour s’occuper de ruches et d’abeilles comme passe-temps ou activité professionnelle complémentaire. profession. .

chemin des abeilles Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 36 43 06

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English :

L’événement Stage d’initiation à l’apiculture Volgelsheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach