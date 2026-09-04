Stage d’initiation à l’aquarelle Espace du Quinquis Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Stage d’initiation à l’aquarelle

Espace du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:30:00

fin : 2026-10-30 12:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Stage de 4 jours, à partir de 10 ans, organisé par l’association Artistique Piccolo Sole.

Possibilité de s’inscrire à 3 ou 4 jours.

Emanuele Scanziani, Artiste (et aquarelliste) professionnel

Plongez dans l’univers doux et lumineux de l’aquarelle lors de ce stage d’initiation ouvert à tous, sans prérequis. Que vous soyez débutant, déjà initié ou simplement curieux de découvrir cette technique, ce stage vous invite à explorer les bases de l’illustration à l’aquarelle dans une ambiance conviviale et créative.

Au fil de ce stage, vous apprendrez à manier les couleurs, comprendre les mélanges, étudier les perspectives, jouer avec l’eau et les transparences, et réaliser vos premières aquarelles pas à pas.

L’objectif est avant tout de se faire plaisir, d’oser expérimenter et de repartir avec des bases solides et vos propres créations.

Matériel à apporter:

· Feuilles blanches de papier aquarelle type canson format A4 ou cahier avec feuilles type canson

· Crayon gris, gomme, taille-crayon

· Pointe fine noire

· Petite palette d’aquarelles pas chère (type pour écolier) ou si vous n’en avez pas, je prête

· Pinceaux si vous en avez, sinon je prête

inscription en ligne .

Espace du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 7 81 15 16 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage d’initiation à l’aquarelle Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN