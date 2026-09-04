Stage d’initiation à l’aquarelle Espace du Quinquis Fouesnant
mardi 27 octobre 2026 · Espace du Quinquis · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Stage d’initiation à l’aquarelle
Espace du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:30:00
fin : 2026-10-30 12:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Stage de 4 jours, à partir de 10 ans, organisé par l’association Artistique Piccolo Sole.
Possibilité de s’inscrire à 3 ou 4 jours.
Emanuele Scanziani, Artiste (et aquarelliste) professionnel
Plongez dans l’univers doux et lumineux de l’aquarelle lors de ce stage d’initiation ouvert à tous, sans prérequis. Que vous soyez débutant, déjà initié ou simplement curieux de découvrir cette technique, ce stage vous invite à explorer les bases de l’illustration à l’aquarelle dans une ambiance conviviale et créative.
Au fil de ce stage, vous apprendrez à manier les couleurs, comprendre les mélanges, étudier les perspectives, jouer avec l’eau et les transparences, et réaliser vos premières aquarelles pas à pas.
L’objectif est avant tout de se faire plaisir, d’oser expérimenter et de repartir avec des bases solides et vos propres créations.
Matériel à apporter:
· Feuilles blanches de papier aquarelle type canson format A4 ou cahier avec feuilles type canson
· Crayon gris, gomme, taille-crayon
· Pointe fine noire
· Petite palette d’aquarelles pas chère (type pour écolier) ou si vous n’en avez pas, je prête
· Pinceaux si vous en avez, sinon je prête
inscription en ligne .
Espace du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 7 81 15 16 39
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English :
L’événement Stage d’initiation à l’aquarelle Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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