Stage d’initiation à l’aquarelle École d’arts plastiques Parthenay

Stage d’initiation à l’aquarelle

École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez réaliser des aquarelles sans avoir besoin de dessiner au préalable.

L’objectif est de profiter de l’apprentissage de la gestion de l’eau et des couleurs à l’aquarelle.

Découvrez

Les deux techniques dont vous avez besoin pour créer un dégradé ou un effet éthéré à l’aquarelle avec succès

Les deux techniques permettant de faire rencontrer plusieurs couleurs en maitrisant leur diffusion.

Vous apprendrez également comment créer un jus coloré et un petit jus, avec les gestuelles et les rituels indispensables à leur bon déroulement.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre ! .

École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 58 93 chauvetdesingn@gmail.com

