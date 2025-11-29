Stage d’initiation à l’aquarelle École d’arts plastiques Parthenay
Stage d’initiation à l’aquarelle École d’arts plastiques Parthenay samedi 29 novembre 2025.
Stage d’initiation à l’aquarelle
École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay Deux-Sèvres
Venez réaliser des aquarelles sans avoir besoin de dessiner au préalable.
L’objectif est de profiter de l’apprentissage de la gestion de l’eau et des couleurs à l’aquarelle.
Découvrez
Les deux techniques dont vous avez besoin pour créer un dégradé ou un effet éthéré à l’aquarelle avec succès
Les deux techniques permettant de faire rencontrer plusieurs couleurs en maitrisant leur diffusion.
Vous apprendrez également comment créer un jus coloré et un petit jus, avec les gestuelles et les rituels indispensables à leur bon déroulement.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre ! .
École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 58 93 chauvetdesingn@gmail.com
