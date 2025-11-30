Stage d’initiation à l’aquarelle École d’arts plastiques Parthenay
Stage d’initiation à l’aquarelle
École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay Deux-Sèvres
Pour les initiés qui ont réalisé le stage des pré-requis de la veille, les “confirmés” dans d’autres techniques qui ont déjà pratiqué au moins une fois une technique mouillée.
Réalisez deux aquarelles à partir de ces images, et apprenez à maitriser la diffusion.
Nous exécuterons le dessin préparatoire de ces deux exercices.
Des exercices préliminaires à l’utilisation du pinceau et à la technique de l’aquarelle seront proposés pour vous préparer. (Créer des lavis, créer des réserves blanches, enlever de la peinture avec un pinceau à lavis…)
Nous réaliserons différentes techniques mouillées, en alternant une aquarelle avec une autre vous pourrez laisser sécher tranquillement vos créations pendant que vous réaliserez l’autre.
Venez réaliser l’aquarelle à partir d’images et apprenez à maîtriser la diffusion. .
École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 58 93 chauvetdesingn@gmail.com
