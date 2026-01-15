STAGE D’INITIATION A L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

Aniane Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20

L’objectif du stage est de vous faire réaliser les premières observations astronomiques avec votre instrument et de démystifier la plupart des termes astronomiques.

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00 contact@observatoire-aniane.com

English :

The objective of the course is to make you make your first astronomical observations with your instrument and to demystify most astronomical terms.

