STAGE D’INITIATION A L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
Aniane Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20
L’objectif du stage est de vous faire réaliser les premières observations astronomiques avec votre instrument et de démystifier la plupart des termes astronomiques.
Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00 contact@observatoire-aniane.com
The objective of the course is to make you make your first astronomical observations with your instrument and to demystify most astronomical terms.
