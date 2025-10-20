Stage d’initiation au dessin et à l’aquarelle – Vacances de la Toussaint Jardin du Luxembourg PARIS
Programme du stage
Jour 1 : Architecture et perspective
– Comprendre la perspective à 1 et 2 points de fuite
– Croquis de façades, colonnes et bâtiments du jardin – Donner profondeur et structure à un dessin
Jour 2 : Anatomie et proportions d’après la statuaire
– Étudier les proportions fondamentales du corps humain à partir des statues du jardin – Observer la structure (tête, torse, membres)
– Premiers principes d’anatomie artistique appliqués au dessin
Jour 3 : Lumière et valeurs
– Repérer la lumière directionnelle sur un sujet
– Traduire les ombres et les volumes avec les valeurs – Techniques de rendu : hachures et estompe
Jours 4 & 5 : Initiation à l’aquarelle et à la couleur (selon météo)
– Révision des bases de la couleur avec le cercle chromatique
– Apprendre à créer des ombres colorées grâce aux complémentaires (sans utiliser de noir) – Exercices pratiques : architecture, statuaire et végétation du jardin
Infos pratiques
Dates : du 27 octobre au 3 novembre 2025 (vacances de la Toussaint)
Horaires : de 12h à 18h
Lieu : Jardin du Luxembourg, Paris 6e (point de rendez-vous précisé à l’inscription) Public : Adolescents (dès 12 ans) & adultes – débutants bienvenus
Tarifs
– Stage complet (5 jours / 30h) : 350 € – À la journée (6h) : 70 €
Le matériel est à apporter par chaque participant.
Groupe limité (max. 10 personnes) pour un suivi personnalisé.
Encadrant
Diplômée de l’École Supérieure d’Arts Graphiques – ESAG Penninghen (Paris 6e), je propose un accompagnement attentif et adapté au niveau de chacun.
Chaque élève progresse à son rythme dans un cadre bienveillant.
Réservation
Inscription obligatoire par mail : emilywalcker3@gmail.com ou téléphone : 0761579974
Progressez pas à pas dans les bases du dessin et de la couleur dans un cadre unique : le Jardin du Luxembourg.
Un atelier ouvert aux adolescents et aux adultes, idéal pour les débutants et les curieux qui souhaitent pratiquer le dessin en plein air.
payant
Modalités de paiement :
– Acompte (100 €) : par virement bancaire (RIB sur demande) ou via PayPal.
– Solde (250 €) : à régler au plus tard le premier jour du stage (espèces, chèque ou virement).
Au plaisir de dessiner ensemble,
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 75 ans.
Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS
https://www.emilywalcker.com +33761579974 emilywalcker3@gmail.com