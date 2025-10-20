Stage d’initiation au dessin et à l’aquarelle – Vacances de la Toussaint Jardin du Luxembourg PARIS

Stage d’initiation au dessin et à l’aquarelle – Vacances de la Toussaint Jardin du Luxembourg PARIS lundi 20 octobre 2025.

Programme du stage

Jour 1 : Architecture et perspective

– Comprendre la perspective à 1 et 2 points de fuite

– Croquis de façades, colonnes et bâtiments du jardin – Donner profondeur et structure à un dessin

Jour 2 : Anatomie et proportions d’après la statuaire

– Étudier les proportions fondamentales du corps humain à partir des statues du jardin – Observer la structure (tête, torse, membres)

– Premiers principes d’anatomie artistique appliqués au dessin

Jour 3 : Lumière et valeurs

– Repérer la lumière directionnelle sur un sujet

– Traduire les ombres et les volumes avec les valeurs – Techniques de rendu : hachures et estompe

Jours 4 & 5 : Initiation à l’aquarelle et à la couleur (selon météo)

– Révision des bases de la couleur avec le cercle chromatique

– Apprendre à créer des ombres colorées grâce aux complémentaires (sans utiliser de noir) – Exercices pratiques : architecture, statuaire et végétation du jardin

Infos pratiques

Dates : du 27 octobre au 3 novembre 2025 (vacances de la Toussaint)

Horaires : de 12h à 18h

Lieu : Jardin du Luxembourg, Paris 6e (point de rendez-vous précisé à l’inscription) Public : Adolescents (dès 12 ans) & adultes – débutants bienvenus

Tarifs

– Stage complet (5 jours / 30h) : 350 € – À la journée (6h) : 70 €

Le matériel est à apporter par chaque participant.

Groupe limité (max. 10 personnes) pour un suivi personnalisé.

Encadrant

Diplômée de l’École Supérieure d’Arts Graphiques – ESAG Penninghen (Paris 6e), je propose un accompagnement attentif et adapté au niveau de chacun.

Chaque élève progresse à son rythme dans un cadre bienveillant.

Réservation

Inscription obligatoire par mail : emilywalcker3@gmail.com ou téléphone : 0761579974

Progressez pas à pas dans les bases du dessin et de la couleur dans un cadre unique : le Jardin du Luxembourg.

Un atelier ouvert aux adolescents et aux adultes, idéal pour les débutants et les curieux qui souhaitent pratiquer le dessin en plein air.

Du lundi 27 octobre 2025 au lundi 03 novembre 2025 :

Du lundi 20 octobre 2025 au lundi 27 octobre 2025 :

payant

– Stage complet (5 jours / 30h) : 350 € – À la journée (6h) : 70 €

Modalités de paiement :

– Acompte (100 €) : par virement bancaire (RIB sur demande) ou via PayPal.

– Solde (250 €) : à régler au plus tard le premier jour du stage (espèces, chèque ou virement).

Au plaisir de dessiner ensemble,

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 75 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-04T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS

https://www.emilywalcker.com +33761579974 emilywalcker3@gmail.com