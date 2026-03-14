Stage d’initiation au dessin naturaliste

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-02

Le dessin de terrain se heurte à un certain nombre de difficultés qui peuvent effrayer le débutant où et comment trouver un sujet, mobilité des espèces, distance de fuite, observation par l’intermédiaire d’un appareil optique. Ce stage de trois jours encadré par Serge NICOLLE, a pour but de faire découvrir la démarche pour vous aider à réaliser des esquisses de la faune de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

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English : Stage d’initiation au dessin naturaliste

L’événement Stage d’initiation au dessin naturaliste Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Confluence Tourisme