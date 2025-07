Stage d’initiation au laboratoire photo argentique Noir et Blanc Tinqueux

Stage d’initiation au laboratoire photo argentique Noir et Blanc

Rue Boucicaut Tinqueux Marne

Tarif : 130 – 130 – EUR

Début : 2025-08-12 09:00:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

2025-08-12

Tout public

Journée accompagnée par un photographe artisan d’art.

Découvrez toute la magie du développement d’une photographie argentique Noir et Blanc, et repartez avec vos tirages. Journée complète (9h-12h, 13h30-17h).

Le travail au labo révèle toute la magie de l’argentique. Pour moi il s’agit réellement de gestes comparables à ceux des souffleurs de verre ou des forgerons. Déterminer les temps pour l’exposition des papiers sous l’agrandisseur, les filtres, les grades, contrôler les températures, voir les photographies apparaître lentement sous nos yeux dans le révélateur…

2 participants-es maximum par stage pour prendre le temps d’échanger et de répondre ensemble à toutes vos questions.

Fournitures comprises (chimie, papier, etc). .

Rue Boucicaut Tinqueux 51430 Marne Grand Est

