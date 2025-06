Stage d’initiation au modelage adultes Terre d’Aur Saint-Rémy 7 juillet 2025 09:00

Dordogne

Stage d'initiation au modelage adultes Terre d'Aur 854 rue Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

2025-07-07 09:00:00

2025-07-08 16:00:00

2025-07-07

Stage modelage pour adultes sur 2 jours cet atelier est disponible pour tous les niveaux et permet de voir les différentes techniques et étapes du modelage lors de la création de pièces uniques. Les journées débutent à 9h et se terminent à 16h avec une pause déjeuner d'une heure. La première journée , ce sera l'élaboration des pièces suivant un thème défini selon plusieurs techniques au choix. La deuxième journée sera divisée en 2 parties le matin, le modelage et l'après-midi, ce sera la pose du décor par collage. A l'issue de ce week-end, les 2 meilleures pièces seront cuites et émaillées par Aurore et seront disponibles sous 4 à 6 semaines. Sur réservation 180 €/pers. 07 87 27 52 76 .

Terre d'Aur 854 rue Jules Ferry

Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76 terredaur@proton.me

