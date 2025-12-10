Stage d’initiation au modelage Salle des associations Sainte-Pazanne

Stage d’initiation au modelage

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-01-24 2026-02-07 2026-04-04

Vous aimez créer de vos propres mains ? Venez participer à cet atelier original proposé par l’Atelier Tout en couleur de Sainte-Pazanne !

Le temps d’une journée venez apprendre à manipuler la terre et à modeler un objet, une figurine ou une idée de votre envie.

Le stage sera encadré par Annie Malarme, diplômée des beaux-arts

Pratique

réservation conseillée

places limitées à 10 personnes

tarif unique 45€ la journée, 3 dates au choix

plus d’informations par mail auprès de l’Atelier Tout en Couleur

Like to create with your own hands? Come and take part in this original workshop offered by the Atelier Tout en couleur in Sainte-Pazanne!

