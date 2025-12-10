Stage d’initiation au modelage Salle des associations Sainte-Pazanne
Stage d’initiation au modelage Salle des associations Sainte-Pazanne samedi 24 janvier 2026.
Stage d’initiation au modelage
Salle des associations 1 rue de Bazouin Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-07 2026-04-04
Vous aimez créer de vos propres mains ? Venez participer à cet atelier original proposé par l’Atelier Tout en couleur de Sainte-Pazanne !
Le temps d’une journée venez apprendre à manipuler la terre et à modeler un objet, une figurine ou une idée de votre envie.
Le stage sera encadré par Annie Malarme, diplômée des beaux-arts
Pratique
réservation conseillée
places limitées à 10 personnes
tarif unique 45€ la journée, 3 dates au choix
plus d’informations par mail auprès de l’Atelier Tout en Couleur
Salle des associations 1 rue de Bazouin Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 25 66 60 ateliertoutencouleurs@gmail.com
English :
Like to create with your own hands? Come and take part in this original workshop offered by the Atelier Tout en couleur in Sainte-Pazanne!
