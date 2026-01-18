Stage d’initiation au Reiki à Sézanne Sézanne

Stage d’initiation au Reiki à Sézanne

Florine Goarnigou psychologue, praticienne et formatrice Reiki vous propose des accompagnements spécialisés en éveil personnel et en évolution professionnelle. Elle vous permettra de retrouver et maintenir votre équilibre naturel.

Le week-end du 21 et 22 février 2026, elle vous propose un stage de développement personnel en vous formant à la pratique du Reiki.

• Qu’est-ce que le Reiki ?

Il s’agit d’une méthode douce et naturelle d’origine japonaise qui nous permet de réharmoniser toute l’énergie qui circule en nous, par imposition des mains. En rééquilibrant notre énergie, nous disposons d’un moyen efficace pour retrouver notre apaisement, pour soulager toutes formes de tensions corporelles, émotionnelles, la pression mentale…..

Nous devenons acteurs pour réguler nos différents deséquilibres à tout moment quelques soient nos besoins dans notre quotidien.

Le reiki se pratique en séance par un praticien sur rendez-vous ou par vous même en y étant initié.

Stage sur inscription. Des séances individuelles disponibles sur rendez-vous. .

Rue Vauvert Sézanne 51120 Marne Grand Est

