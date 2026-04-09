Stage d’initiation au reportage Centre Paris’ Anim Binet PARIS

D’une durée totale de 20 heures réparties sur 5 jours, de 10h à 16h, ce stage propose une initiation au reportage vidéo. Dans un premier temps, les participants sont formés à l’utilisation de la caméra ainsi qu’à la méthodologie de l’interview. Dans un second temps, ils passent à la pratique à travers une mise en situation réelle, avec caméra, micro et éclairage, pour réaliser un tournage en conditions professionnelles. Une fois les images captées, les participants découvrent les bases du montage vidéo afin de finaliser le stage avec un projet abouti.

Initiation au reportage vidéo pour les adultes

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

payant

Tarif en fonction du quotient familial (voir site)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/5018/16-initiation-au-reportage-vacances-de-paques.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



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