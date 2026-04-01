Stage d’initiation au sauvetage côtier Grande plage Hendaye
Stage d’initiation au sauvetage côtier Grande plage Hendaye lundi 20 avril 2026.
Stage d’initiation au sauvetage côtier
Grande plage Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 15:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Organisé par les Corsaires Hendaye Sauvetage Côtier.
Au cours des vacances d’avril, du lundi 20 au vendredi 24, nous vous proposons un stage d’initiation au sauvetage côtier à partir de 10 ans.
Venez découvrir et appréhender le milieu aquatique et vous initier au sauvetage côtier planche, bodysurf, bouée tube, et courses dans le sable au rendez vous !
Pour les semaines du 6 au 17 avril 2026, contactez préalablement le club. .
Grande plage Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 70 71 66 hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr
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English : Stage d’initiation au sauvetage côtier
L’événement Stage d’initiation au sauvetage côtier Hendaye a été mis à jour le 2026-03-24 par Hendaye Tourisme & Commerce