Stage d’initiation au sauvetage côtier Grande plage Hendaye

Stage d’initiation au sauvetage côtier

Grande plage Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-24 15:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Organisé par les Corsaires Hendaye Sauvetage Côtier.

Au cours des vacances d’avril, du lundi 20 au vendredi 24, nous vous proposons un stage d’initiation au sauvetage côtier à partir de 10 ans.

Venez découvrir et appréhender le milieu aquatique et vous initier au sauvetage côtier planche, bodysurf, bouée tube, et courses dans le sable au rendez vous !

Pour les semaines du 6 au 17 avril 2026, contactez préalablement le club. .

Grande plage Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 70 71 66 hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr

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English : Stage d’initiation au sauvetage côtier

L’événement Stage d’initiation au sauvetage côtier Hendaye a été mis à jour le 2026-03-24 par Hendaye Tourisme & Commerce