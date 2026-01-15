Stage d’initiation au shiatsu Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Stage d’initiation au shiatsu

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Grand débutant, curieux, ou professionnels de soin voulant enrichir leur pratique en 2026 il est temps de faire un pas vers vous.

Et si vous preniez un moment pour vous reconnecter à votre corps grâce à une pratique ancestrale japonaise ?

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 42 16 62 emilie@souffledaile.fr

English :

Whether you’re a complete beginner, just curious, or a healthcare professional looking to enhance your practice, in 2026 it’s time to take a step towards you.

Why not take a moment to reconnect with your body using an ancestral Japanese practice?

