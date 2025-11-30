Stage d’initiation au shiatsu saison hiver

8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Et si vous preniez un moment pour vous reconnecter à votre corps et votre énergie grâce à une pratique ancestrale japonaise ? Pour retisser du lien à Soi, aux Autres, à la Nature, Emilie Rouger vous propose une initiation au Shiatsu.

8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 42 16 62 contact@villa-pagnon.org

English :

How about taking a moment to reconnect with your body and your energy thanks to an ancestral Japanese practice? To reconnect with yourself, with others and with nature, Emilie Rouger offers you an introduction to Shiatsu.

German :

Wie wäre es, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen würden, um sich mithilfe einer uralten japanischen Praxis wieder mit Ihrem Körper und Ihrer Energie zu verbinden? Emilie Rouger bietet Ihnen eine Einführung in Shiatsu, um die Verbindung zu sich selbst, zu anderen und zur Natur wieder herzustellen.

Italiano :

Perché non prendersi un momento per riconnettersi con il proprio corpo e la propria energia utilizzando un’antica pratica giapponese? Emilie Rouger propone un’introduzione allo Shiatsu per aiutarvi a riconnettervi con voi stessi, con gli altri e con la natura.

Espanol :

¿Por qué no se toma un momento para reconectar con su cuerpo y su energía utilizando una antigua práctica japonesa? Emilie Rouger le ofrece una introducción al Shiatsu para ayudarle a reconectar consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.

L’événement Stage d’initiation au shiatsu saison hiver Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme