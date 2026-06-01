STAGE D’INITIATION AU TRAVAIL DU CUIR Saint-André-de-Lancize

Saint-André-de-Lancize

STAGE D’INITIATION AU TRAVAIL DU CUIR

Eco-gîte de Vieljouvès Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – 150 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-20

Teddy vous propose un stage de 3 jours d’initiation à la découverte du cuir et à la façon de le travailler. Vous repartirez avec les articles que vous aurez fabriqué.

Réservez dès maintenant ! Stage en petit groupe, 3 personnes max.

150 € pour les 3 jours de stage comprenant la fourniture du cuir et des accessoires vous permettant de confectionner les articles.

Teddy vous propose un stage d’initiation à la découverte du cuir et à la façon de le travailler.

Vous repartirez avec les articles que vous aurez fabriqué.

Réservez dès maintenant ! Stage en petit groupe, 3 personnes max.

150 € pour les 3 jours de stage comprenant la fourniture du cuir et des accessoires vous permettant de confectionner les articles

Programme

Jour 1 journée de présentation générale et d’exercices pratiques de couture.

10h-12h: découverte et présentation du matériau cuir et des outils qui permettent de le travailler

14h30-17h30 exercices pratiques d’utilisation des outils, techniques de la découpe et des différents types de couture

Jour 2 (10h-12h et 14h30-17h30): cette journée sera entièrement consacrée à la fabrication d’une ceinture. Vous aurez la possibilité de la concevoir, de choisir le cuir, de le travailler, éventuellement de le teindre, de choisir la boucle et d’effectuer tous les travaux de finition.

Jour 3 (10h-12h et 14h30-17h30) journée consacrée à la fabrication d’une pochette, étuis, petit sac, blague à tabac etc … en utilisant les matériaux disponibles. Vous devrez concevoir votre projet et le réaliser entièrement. .

Eco-gîte de Vieljouvès Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 58 83 09 23 teddy.challemel@gmail.com

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English :

Teddy offers a 3-day introductory course in leatherworking. You’ll leave with the items you’ve made.

Book now! Small group, 3 people max.

150 ? for the 3-day course, including leather and accessories for making your own items.

L’événement STAGE D’INITIATION AU TRAVAIL DU CUIR Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère