Stage d’initiation au Ukulélé ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 14 mars, 14h00 15 €
Découvrez ce petit instrument traditionnel hawaïen à quatre cordes ! Abordez lors de ce stage vos premiers accords autour de chansons thématiques choisies selon la saison.
Ukulélé
### avec Elsa Poinat
Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.
Vous apprendrez à tenir l’instrument, à accorder votre ukulélé et à jouer vos premiers accords. Pas à pas, vous accompagnerez des chansons thématiques afin de prendre confiance et de jouer dès les premières séances.
_Pas de prérequis – instrument fournis_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-14T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T15:00:00.000+01:00
http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-initiation-au-ukulele-14-03-2026
ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord
accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50