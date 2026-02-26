Stage d’initiation au Ukulélé ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 14 mars, 14h00 15 €

Découvrez ce petit instrument traditionnel hawaïen à quatre cordes ! Abordez lors de ce stage vos premiers accords autour de chansons thématiques choisies selon la saison.

Ukulélé

### avec Elsa Poinat

Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.

Vous apprendrez à tenir l’instrument, à accorder votre ukulélé et à jouer vos premiers accords. Pas à pas, vous accompagnerez des chansons thématiques afin de prendre confiance et de jouer dès les premières séances.

_Pas de prérequis – instrument fournis_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00.000+01:00

http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-initiation-au-ukulele-14-03-2026

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50



