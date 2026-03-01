Stage d’initiation au Ukulélé

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 15:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Ukulélé

——-

### avec Elsa Poinat

Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.

Vous apprendrez à tenir l’instrument, à accorder votre ukulélé et à jouer vos premiers accords. Pas à pas, vous accompagnerez des chansons thématiques afin de prendre confiance et de jouer dès les premières séances.

_Pas de prérequis instrument fournis_

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

English :

Ukulele

——-

### with Elsa Poinat

Discover the ukulele, a small Hawaiian instrument with four strings, and learn to play your first tunes, based on seasonal theme songs.

You’ll learn how to hold the instrument, tune your ukulele and play your first chords. Step by step, you’ll accompany themed songs to build your confidence and get you playing right from the start.

_No prerequisites ? instrument supplied_

L’événement Stage d’initiation au Ukulélé Roubaix a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme