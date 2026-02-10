Stage d’initiation au verre à chaud avec le céramiste Jean-François Delorme La Barthe Haute Lauzerte
Stage d’initiation au verre à chaud avec le céramiste Jean-François Delorme La Barthe Haute Lauzerte samedi 21 mars 2026.
Stage d’initiation au verre à chaud avec le céramiste Jean-François Delorme
La Barthe Haute 130 chemin de Lagarde Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-21
Venez participer à un stage de céramique avec le céramiste Jean-François Delorme
La Barthe Haute 130 chemin de Lagarde Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 01 79 77 37
English :
Come and take part in a ceramics workshop with ceramist Jean-François Delorme
