Stage d’initiation aux arts du cirque Baule

Participez à un stage de découverte des activités du cirque.

Du 16 au 20 février et du 23 au 27 février, le Chapiteau de l’Embouchure à Baule ouvre sa toile aux enfants de 4 à 11 ans pour le premier stage de l’année scolaire ! Jonglerie, équilibre sur boule ou fil, et même des acrobaties aériennes sur tissu, les enfants pourront découvrir les arts du cirque.

Inscription par mail atoutcirque@lembouchure.org

Chapiteau de L’Embouchure Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire atoutcirque@lembouchure.org

English :

Take part in a circus discovery course.

