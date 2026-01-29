Stage d’initiation aux arts du cirque Baule

Stage d’initiation aux arts du cirque Baule lundi 16 février 2026.

Chapiteau de L’Embouchure Baule Loiret

Tarif : 80 EUR
Tarif enfant

Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-27

2026-02-16 2026-02-23

Participez à un stage de découverte des activités du cirque.
Du 16 au 20 février et du 23 au 27 février, le Chapiteau de l’Embouchure à Baule ouvre sa toile aux enfants de 4 à 11 ans pour le premier stage de l’année scolaire ! Jonglerie, équilibre sur boule ou fil, et même des acrobaties aériennes sur tissu, les enfants pourront découvrir les arts du cirque.
Inscription par mail atoutcirque@lembouchure.org 80  .

Chapiteau de L’Embouchure Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire   atoutcirque@lembouchure.org

English :

Take part in a circus discovery course.

