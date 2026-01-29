Stage d’initiation aux arts du cirque Baule
Chapiteau de L’Embouchure Baule Loiret
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-27
2026-02-16 2026-02-23
Participez à un stage de découverte des activités du cirque.
Du 16 au 20 février et du 23 au 27 février, le Chapiteau de l’Embouchure à Baule ouvre sa toile aux enfants de 4 à 11 ans pour le premier stage de l’année scolaire ! Jonglerie, équilibre sur boule ou fil, et même des acrobaties aériennes sur tissu, les enfants pourront découvrir les arts du cirque.
Inscription par mail atoutcirque@lembouchure.org 80 .
Chapiteau de L’Embouchure Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire atoutcirque@lembouchure.org
English :
Take part in a circus discovery course.
