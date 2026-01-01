Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte Châteauneuf
Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte
Café Associatif La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:15:00
2026-01-31
l’atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia
dell’arte, pour les adultes aura lieu le samedi 31 janvier, au local de la marmite, de
14h à 17h15 (3 h d’atelier et pause de 15 minutes) .
Café Associatif La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lamarmite.plouf@gmail.com
