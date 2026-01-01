Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte Châteauneuf

Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte

Café Associatif La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:15:00

Date(s) :

2026-01-31

l’atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia

dell’arte, pour les adultes aura lieu le samedi 31 janvier, au local de la marmite, de

14h à 17h15 (3 h d’atelier et pause de 15 minutes) .

Café Associatif La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lamarmite.plouf@gmail.com

