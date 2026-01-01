Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte Châteauneuf

Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte Châteauneuf samedi 31 janvier 2026.

Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte

Café Associatif La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:15:00

Date(s) :
2026-01-31

l’atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia
dell’arte, pour les adultes aura lieu le samedi 31 janvier, au local de la marmite, de
14h à 17h15 (3 h d’atelier et pause de 15 minutes)   .

Café Associatif La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lamarmite.plouf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte

L’événement Stage d’initiation aux masques de Commedia Dell’ Arte Châteauneuf a été mis à jour le 2026-01-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais