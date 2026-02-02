Stage d’initiation danse Salle Fit’Fight Dance Orthez
Stage d’initiation danse Salle Fit’Fight Dance Orthez dimanche 22 février 2026.
Stage d’initiation danse
Salle Fit’Fight Dance 7 impasse de l’Ecorcherie Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
14h à 15h Stage d’initiation Hip Hop
15h15 à 16h15 Stage d’initiation High Heels (danse en talons 18+) .
Salle Fit’Fight Dance 7 impasse de l’Ecorcherie Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 53 80 20 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’initiation danse
L’événement Stage d’initiation danse Orthez a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Coeur de Béarn