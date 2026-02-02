Stage d’initiation danse Salle Fit’Fight Dance Orthez

Stage d’initiation danse

Salle Fit’Fight Dance 7 impasse de l’Ecorcherie Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

14h à 15h Stage d’initiation Hip Hop

15h15 à 16h15 Stage d’initiation High Heels (danse en talons 18+) .

Salle Fit’Fight Dance 7 impasse de l’Ecorcherie Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 53 80 20 29

