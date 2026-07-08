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AGENDA · Sauveterre-de-Comminges

STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges

jeudi 20 août 2026 · Sauveterre-de-Comminges

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
CHAPITEAU 3 PETITS TOURS
Ville
31510 Sauveterre-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Sauveterre-de-Comminges

STAGE D’INITIATION DE CIRQUE

CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Stage découverte et initiation aux arts du cirque
Venez découvrir et jouer avec les Arts du Cirque au Chapiteau.
Initiation aux arts du cirque animée par des artistes de la Cie 3 P’tits Tours
Réservation nécessaire 30  .

CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 34 44 01 59 

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English :

Introductory Workshop: Discovering and Getting Started with Circus Arts

L’événement STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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