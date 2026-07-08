STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges
jeudi 20 août 2026 · Sauveterre-de-Comminges
Informations pratiques
Sauveterre-de-Comminges
STAGE D’INITIATION DE CIRQUE
CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Stage découverte et initiation aux arts du cirque
Venez découvrir et jouer avec les Arts du Cirque au Chapiteau.
Initiation aux arts du cirque animée par des artistes de la Cie 3 P’tits Tours
Réservation nécessaire 30 .
CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 34 44 01 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introductory Workshop: Discovering and Getting Started with Circus Arts
L’événement STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Sauveterre-de-Comminges (Haute-Garonne)
- STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges 21 juillet 2026
- 2ÈME ÉDITION DU CHAPI’STAGE DE MUSIQUE Sauveterre-de-Comminges 22 juillet 2026