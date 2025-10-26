Stage d’initiation « De la Tontineà l’ouvrage » Musée du Paysan Gascon Toujouse

Stage d’initiation « De la Tontineà l’ouvrage » Musée du Paysan Gascon Toujouse dimanche 26 octobre 2025.

Stage d’initiation « De la Tontineà l’ouvrage »

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

Avec Marjorie Dulom « De laine et de Bois », découvrez les gestes immémoriaux du travail artisanal de la fibre pure. Triez, lavez, cardez et feutrez votre pochette.

Dès 12 ans

Réservations avant le 19/10

Durée journée entière. .

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

English :

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, vine growing, wine and Armagnac production, and ancient trades!

Visit the workshops of the weaver, cooper, clog maker, carpenter, joiner and blacksmith. The brewer’s house, a modest dwelling used to house farm workers, invites you to learn more about local cob and half-timber construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850 mansion: the maison de maître.

With Marjorie Dulom’s « De laine et de Bois », discover the age-old craft of pure fiber. Sort, wash, card and felt your pouch.

Ages 12 and up

Reservations before 19/10

German :

Das Musée du Paysan Gascon lässt Sie in den Alltag des Landlebens im Armagnac eintauchen. Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft, den Anbau von Weinreben, die Herstellung von Wein und Armagnac und auf alten Berufen!

Besuchen Sie die Werkstätten des Webers, des Küfers, des Holzschuhmachers, des Zimmermanns, des Tischlers oder auch die des Schmieds. Das Maison du brassier, ein bescheidenes Haus, das als Unterkunft für Landarbeiter diente, lädt Sie dazu ein, Ihr Wissen über die lokalen Lehm- und Fachwerkbauten zu erweitern. Sie werden auch das bürgerliche Interieur des schönen Hauses von 1850 entdecken: das Herrenhaus.

Mit Marjorie Dulom « De laine et de Bois » (Wolle und Holz) entdecken Sie die uralten Gesten der handwerklichen Verarbeitung der reinen Faser. Sortieren, waschen, kardieren und filzen Sie Ihre Tasche.

Ab 12 Jahren

Reservierungen vor dem 19.10

Italiano :

Il Musée du Paysan Gascon vi immerge nella vita quotidiana dell’Armagnac rurale. Scoprite il mondo dell’agricoltura, della coltivazione della vite, della produzione del vino e dell’Armagnac e degli antichi mestieri!

Visitate le botteghe del tessitore, del bottaio, del fabbricante di zoccoli, del falegname e del fabbro. La casa del birraio, una modesta abitazione utilizzata per ospitare i lavoratori agricoli, invita a conoscere meglio le costruzioni locali in legno di cocco e a graticcio. Scoprirete anche gli interni borghesi della bella dimora del 1850: la maison de maître.

Con Marjorie Dulom « De laine et de Bois », scoprite l’antico mestiere di lavorare la fibra pura. Selezionate, lavate, cardate e infeltrite il vostro sacchetto.

Dai 12 anni in su

Prenotazioni entro il 19/10

Espanol :

El Musée du Paysan Gascon le sumerge en la vida cotidiana del Armagnac rural. Descubra el mundo de la agricultura, la viticultura, la producción de vino y Armagnac y los antiguos oficios

Visite los talleres del tejedor, el tonelero, el fabricante de zuecos, el carpintero, el ebanista y el herrero. La casa del cervecero, una modesta vivienda utilizada para alojar a los trabajadores del campo, le invita a conocer mejor las construcciones locales de adobe y entramado de madera. También descubrirá el interior de clase media de la hermosa mansión de 1850: la maison de maître.

Con Marjorie Dulom, « De laine et de Bois », descubra el antiguo oficio de trabajar la fibra pura. Clasifique, lave, carda y fieltre su bolsa.

A partir de 12 años

Reservas antes del 19/10

L’événement Stage d’initiation « De la Tontineà l’ouvrage » Toujouse a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65