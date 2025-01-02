Stage d’initiation de patinage allée Raymond Mias Valence

Stage d’initiation de patinage

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

patins fournis

Début : Vendredi 2025-12-29 11:00:00

fin : 2025-01-02 12:00:00

2025-12-29

Le Valence Patinage Artistique organise un stage d’initiation sur les vacances scolaires de décembre.

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 17 18 15 presidence@valence-patinage-artistique.fr

English :

Valence Patinage Artistique is organizing an introductory course during the December school vacations.

