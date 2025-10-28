STAGE D’INITIATION DÉCOUVERTE DE LA TERRE FOYER RURAL Grenade

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 54 EUR

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Plongez dans l’univers fascinant de la céramique avec le stage d’initiation “Découverte de la terre”, organisé par le Foyer Rural de Grenade. Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis, pour apprendre les bases du travail de la terre tout en laissant libre cours à votre créativité.

Encadré par Carte Blanche Céramique et Décoration, cet atelier vous propose de découvrir une technique ancestrale le modelage du grès blanc par pincé, plaque ou colombin. Vous réaliserez votre propre création — un vase floral ou un objet décoratif — que vous pourrez personnaliser avec la couleur et l’émail de votre choix. L’atelier inclut la fourniture de la terre, les cuissons à 1280°C, et la récupération de vos pièces quelques semaines plus tard.

Ce moment de création et de détente est idéal pour s’initier à l’art de la poterie dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Le stage se déroulera le mardi 28 octobre 2025 de 18h à 20h15 au Foyer Rural de Grenade, 26A rue Victor Hugo.

Le tarif est de 54 € par personne.

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

Immerse yourself in the fascinating world of ceramics with the introductory course Découverte de la terre , organized by the Foyer Rural de Grenade. A unique experience for families and friends alike, to learn the basics of working with clay while giving free rein to your creativity.

German :

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Keramik mit dem Einführungskurs Découverte de la terre (Entdeckung der Erde), der vom Foyer Rural de Grenade organisiert wird. Ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie oder mit Freunden, bei dem Sie die Grundlagen der Tonbearbeitung erlernen und gleichzeitig Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Italiano :

Tuffatevi nell’affascinante mondo della ceramica con il corso introduttivo Alla scoperta dell’argilla , organizzato dal Foyer Rural de Grenade. Un’esperienza unica per famiglie e amici, dove potrete imparare le basi della lavorazione dell’argilla e dare libero sfogo alla vostra creatività.

Espanol :

Sumérgete en el fascinante mundo de la cerámica con el curso de iniciación Descubriendo el barro , organizado por el Foyer Rural de Grenade. Una experiencia única para familias y amigos en la que podrás aprender las bases del trabajo con arcilla mientras das rienda suelta a tu creatividad.

