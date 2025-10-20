Stage d’initiation et de perfectionnement au dessin (adultes et enfants) L’Atelier Romans-sur-Isère

L’Atelier 5 Place Fontaine-Couverte Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

2025-10-20

Installée au cœur du centre historique, dans un lieu lumineux et inspirant, l’Ecole d’art de la Ville de Romans organise un stage, du 20 au 24 octobre, à l’Atelier (5, place Fontaine-couverte).

+33 4 75 05 24 22

English :

Located in the heart of the historic center, in a bright and inspiring setting, the Ecole d?art de la Ville de Romans is organizing a workshop from October 20 to 24, at the Atelier (5, place Fontaine-couverte).

German :

Die Kunstschule der Stadt Romans, die sich im Herzen der Altstadt an einem hellen und inspirierenden Ort befindet, organisiert vom 20. bis 24. Oktober einen Kurs im Atelier (5, place Fontaine-couverte).

Italiano :

Nel cuore del centro storico, in un ambiente luminoso e stimolante, la Scuola d’Arte della Città di Roma organizza un corso dal 20 al 24 ottobre presso l’Atelier (5, place Fontaine-couverte).

Espanol :

Situada en pleno centro histórico, en un marco luminoso e inspirador, la Escuela de Arte de la Ciudad de Romans organiza un curso del 20 al 24 de octubre en el Atelier (5, place Fontaine-couverte).

